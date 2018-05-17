“ساري” يقطع طريق “مانشستر” على غولام

أكد “ماوريتسيو ساري” مُدرب “نابولي” لإدارته على ضرورة الإحتفاظ بالدولي الجزائري، فوزي غولام، الموسم القادم، رغم العروض المُغرية التي ستصله.

وأشارت “لاغازيتا ديلو سبورت” لرفض التقني المُخضرم فكرة رحيل مُدافعه الأيسر، رغم تواجده في مُفاوضات مُتقدمة مع العملاق “مانشستر يونايتد”.

ويرى الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”البرتينوبي” بأن الإحتفاظ بالمُدافع، خطوة لابُد مُنها من أجل التنافس على “السكوديتو” من جديد.

ولايزال اللاعب العائد من الإصابة، مُرشحا للإنتقال لقلعة “الأولد ترافورد” خاصة وأن وكيل أعماله “خورخي مينديز” وعده بحسم الصفقة قريبا.