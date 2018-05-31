“ساري” يُريد “غولام” معه في إنجلترا

ينوي المُدرب الراحل عن “نابولي”، ماوريتسيو ساري، إصطحاب الدولي الجزائري، فوزي غولام معه عند توقيعه مع فريقه المُستقبلي الصائفة المقبلة.

وأشارت جريدة “الإيكسبريس” البريطانية، بأن التقني المُخضرم، وخلال مُفاوضاته مع نادي “تشيلسي” أعلمهم بضرورة إستقدام الظهير الأيسر، في هذا الميركاتو.

يأتي هذا في وقت يسعى فيه الطاقم الفني الجديد لـ”البيرتينوبي” بقيادة “كارلو أنشيلوتي”، لإقناع صاحب القذفات الصاروخية للإستمرار بجنوب إيطاليا.

يُذكر بأن مُدافع المنتخب الوطني، كان مُرشحا للإنتقال لـ”مانشستر يونايتد” قبل تراجع هذا الأخير، بسبب عدم تعافيه التام من إصابته.