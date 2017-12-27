“ساري” يُصر على ضم هذا الجزائري رغم إصابته

يواصل نادي “نابولي” مُحاولاته لخطف الدولي الجزائري، محمد سليم فارس، لاعب “هيلاس فيرونا” وذلك بُغية تعويض مواطنه، فوزي غولام، المُصاب.

وأشارت جريدة “كورييري ديلو سبورت” بأن المدرب “ماوريتسيو ساري” والمدير الرياضي “كريستيانو غوينتولي” مُعجبان كثيرا بالمؤهلات التي يمتلكها الظهير الأيسر.

وحسب نفس المصدر، فإن “البيرتينوبي” مُتحمسون للحصول على خدمات صاحب الـ22 عاما رغم تعرضه مؤخرا للإصابة على مُستوى رُكبته اليُسرى.

يُذكر بأن، فارس، خارج الخدمة في الأيام الماضية، ويخضع لعلاج مُكثف على أمل العودة للمُنافسة الرسمية بداية من جانفي 2018.