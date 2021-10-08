ساسة وفنانون يشيّعون الراحل رابح درياسة إلى مثواه الأخير

ووري، الثرى، مساء اليوم الجمعة، الفنان القدير الراحل رابح درياسة، وسط جمع كبير من المشيعين.

شهدت، جنازة الفنان، رابح درياسة، حضورا كبيرا من اقربائه، والأسرة الفنية، و وجوه سياسية معروفة، على غرار رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد قدم تعازيه لعائلة الفقيد، ضهيرة اليوم.

كما تقدمت الأسرة الفنية قاطبة، وعلى رأسها وزيرة الثقافة، وفاء شعلال، على تعزية عائلة الفنان الراحل مذكرين بمناقبه.

وبدورهم تداول رواد السوشل الميديا، مقاطع من أغاني الراحل على رأسها اغنية “يحياو ولاد بلادي”.

وتجدر الإشارة، ان درياسة، وافته المنية صبيحة، اليوم بمسقط راسه، بولاية البليدة، عن عمر يناهز 87 سنة.

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