ساسولو الإيطالي يبدي إهتمامه بالجزائري غزال

أبدى فريق ساسولو الإيطالي إهتمامه بالجزائري “رشيد غزال” من أجل التعاقد معه خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية.

ولم يكن رشيد غزال الجزائري الوحيد الذي أثار إهتمام ساسولو الإيطالي، حيث دخل “آدم أوناس ” مفكرة الفريق الذي يحتل المركز الـ14 في ترتيب الكالتشو.

ويواجه غزال صعوبة كبيرة في التأقلم مع نادي موناكو الفرنسي منذ مغادرته فريق “ليون”، إلا أن فريق الإمارة قد يجني أموالا ضخمة من صفقة غزال بعدما ضمه في صفقة إنتقال مجانية من ليون.

وتمكن غزال من تسجيل هدفين مع تقديم تمريرتين حاسمتين في 15 مباراة من مرحلة الذهاب مع فريق موناكو الفرنسي، وهي أرقام تبقى متواضعة مع الفريق الفرنسي.