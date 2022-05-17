ساسولو يعلن نفاذ تذاكر مباراة الميلان بعد ساعة من طرحها !

أعلن نادي ساسولو الإيطالي، عن نفاذ تذاكر مقابلته القادمة، التي سيستقبل فيها المتصدر، ميلان، برسم الجولة الأخيرة من “الكالتشيو” الإيطالي.

ونقلت صحيفة “لاغازيتا ديليو سبورت”، بيان الفريق ساسولو عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وجاء في مضمون بيان نادي ساسولو، أن تذاكر مباراة الفريق التي سيستقبل فيها الميلان نفذت بعد ساعة من طرحها للبيع عبر النت.

للإشارة، سيتنقل متصدر الدوري الإيطالي الميلان لمواجهة ساسولو لحسم تتويجه باللقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 11 سنة.

ومن المتوقع، أن يغزو مشجعي “الروسينيري” ملعب “مابي” الخاص بساسولو، لمساعدة فريقهم في مهمته التي تبدو سهلة نسبيا.

إذ يكفي الميلان التعادل لليتوج كبطلا للدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه.