ساعات فقط.. هذا موعد ليلة الإسراء والمعراج

تعد ليلة الإسراء والمعراج إحدى المناسبات الدينية التي يستحبُّ إحياؤها بالعبادات والطاعات، والتقرب إلى الله تعالى بمختلف الطرق. باعتبارها من الليالي المميزة عند المسلمين.

وليلة الإسراء والمعراج هي الليلة التي أُسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم للمسجد الأقصى، وعرج فيها إلى السماء.

وتعد ليلة الإسراء والمعراج من المعجزات الثابتة في القرآن الكريم والسنّة النبوية. إذ تم الإسراء برسول الله ليصلى بجميع الرسل في المسجد الأقصى. ليتم بعد ذلك تسخير البراق له للعروج إلى السماوات العلى، ويرى البيت المعمور.

وحددت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024 على أن تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ الموافق 7-2-2024. إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8-2-2024.

صيام يوم الإسراء والمعراج

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعا من التطوع بـ صوم ليلة الإسراء والمعراج. لما ورد عن الرسول صلوات الله عليه: «من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا».

كيف يتم إحياء ليلة الإسراء والمعراج؟

يستحبُّ إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات. ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.