ساعات قبل إلتحاقه بالخضر.. محرز يكتب التاريخ من جديد

واصل الدولي الجزائري، رياض محرز، كتابة إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الإنجليزية، بعد الهدف الذي سجله أمام آرسنال.

كما شهدت الجولة الماضية من البريميرليغ، توقيع محرز على هدفه رقم 100 في إنجلترا، وهي حصيلة رائعة بالنسبة لمحاربي الصحراء.

وبالتفصيل، زار اليساري الساحر الشباك في 52 مناسبة رفقة مانشسر سيتي، وفي 48 مرة مع فريقه السابق ليستر سيتي.

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وأعلن قائد الخضر رياض محرز قرب رحيله صوب الدوحة القطرية. خلال التغريدة التي نشرها على حسابه الرسمي على “الفايسبوك”.

وقال محرز “الوجهة كأس إفريقيا” بعد الإنتهاء مباشرة. من مباراة فريقه مانشيستر سيتي أمام نادي أرسنال التي سجّل فيها أحد أهدافه الشخصية.

و من المنتظر، أن يلتحق اليوم على أقصى تقدير النجم الجزائري بالتربص، أين سيشرع في التحضيرات بالدوحة قبل شدّ الرحال إلى الكاميرون.

يذكر، أن محرز سيخضع لراحة قبل شروعه في التدرب رفقة المجموعة بالنظر إلى المجهود الكبير الذي بذله في منافسة “البريمريلغ”.

يحدث هذا، في ظل إنتظار الجماهير الجزائرية مشاهدة رياض وهو يروّض الكرة رفقة زملائه.

وخص الدولي الاسباني، ونجم مانشستر سيتي الانجليزي، إمريك لابورت، زميله الدولي الجزائري رياض محرز، برسالة خاصة. قبل انطلاق “كان” الكاميرون.

ونشر لابورت، صورة له رفقة اللاعب، عبر مقع “سطوري” على حسابه الخاص على موقه التواصل الإجتماعي. كما أرفق النجم الإسباني هذه الصورة، بتعليق قال فيه: “أتمنى كل التوفيق لرياض محرز في كأس أمم إفريقيا”.