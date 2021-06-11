ساعات قبل الداربي.. آخر أخبار الخضر من تونس

أكد المكلف بالإعلام لدى الفاف، صالح باي عبود، بأن الخضر في أفضل حال منذ وصولهم الى تونس، تحسبا لمُلاقاة نسور قرطاج وديا سهرة اليوم الجمعة، في موعد مهم بالنسبة لزملاء القائد رياض محرز، الساعين للفوز من أجل تحسين مركزهم في ترتيب الفيفا.

وتحدث صالح باي عبود للإذاعة الوطنية قائلا :”كل شيء على أحسن ما يُرام، التونسيون خصونا باستقبال حار، وهم مشكورون على ذلك ووفروا لنا كل ما نحتاجه من أجل العمل في أفضل الظروف الممكنة، ومن جهتنا سمنحنا لوسائل إعلامهم بمتابعة جزء من تدريباتنا”.

وواصل في سياق مُتصل :”التعداد جاهز بشكل كامل، حيث أن آدم أوناس ويوسف عطال جاهزان للعب، وبلماضي يمتلك كل الخيارات من أجل تحديد تشكيلته الأساسية، والتي سيحافظ عليها سرية لآخر لحظة مثلما تعود عليه في كل مرة”.