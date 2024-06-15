قناة النهار ساعات قبل العيد..إقبال كبير على الأسواق والأسعار تأبى الإنخفاض بقلم قتاة النهار نشر في 15 جوان 2024 - 13:25 شارك غرِّد أرسل 533 0 ساعات قبل العيد..إقبال كبير على الأسواق والأسعار تأبى الإنخفاض إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/moH26 اقرأ أيضا صريح جدا / تحميل الأطفال المراهقين المسؤولية.. الأولياء بين مؤيد ومعارض ! قناة النهار 31 ماي سطيف / بيع مستلزمات عيد الأَضحى فرصة الشباب للإسترزاق قناة النهار 13 جوان صريح جدا : عشية إمتحانات البكالوريا..تلاميذ يستغلون الساعات الأخيرة للمراجعة والتحضير قناة النهار 08 جوان الإشادة بجهود الجزائر لتوحيد كلمة العرب في المحافل الدولية قناة النهار 26 ماي صريح جدا /" عيد ميلادي درتو بـ60 مليون وعرسي ان شاء الله بمليار " قناة النهار 07 جوان كريم بن زيمة يحط الرحال بمطار بجاية في زيارة إلى الجزائر قناة النهار 01 جوان كيف كان موضوع اللغة العربية؟ شاهد إنطباعات المترشحين من شعبة العلوم التجريبية بتمنراست قناة النهار 09 جوان الدرك الوطني بلافونطون يوقف عصابة مختصة في تزوير الأوراق النقدية قناة النهار 30 ماي "بيتكوفيتش" يكشف عن قائمة المنتخب الوطني المعنية بتربص جوان قناة النهار 30 ماي فرنسا / القصبة فعالية ثقافية للتعريف بتراث القصبة بمسجد باريس الكبير قناة النهار 06 جوان