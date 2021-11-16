ساعات قبل المواجهة.. بلايلي يبعث رسالة قوية لبوركينافاسو

بعث الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، رسالة قوية لمنتخب بوركينافاسو، وذلك قبيل المواجهة التي تنتظر هذا الأخير أمام الخضر، اليوم الثلاثاء.

وكتب صاحب اللمسات السحرية من على حسابه الرسمي في إنستغرام :”33..LOADING”.

وتعتبر خرجة بلايلي، بمثابة إشارة صريحة لخيول بوركينافاسو، بأنهم سيسقطون في البليدة لا محالة.

كما عمل إبن الباهية وهران، على التأكيد بأن أبطال إفريقيا سيصلون مباراتهم الـ33 على التوالي دون هزيمة.

ويتواجد صانع اللعب في أفضل لياقة ممكنة، وسيبدأ لقاء اليوم أساسيا، بعدما كان بلماضي متخوفا من غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام جيبوتي.

للإشارة، كان الناخب الوطني جمال بلماضي، قد أكد جاهزية الدولي الجزائري يوسف بلايلي، للمشاركة في مواجهة بوركينا فاسو. وصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية التي تسبق مواجهة بوركينا فاسو: “بلايلي شارك في الحصة التدريبية الأخيرة رفقة بقية زملائه”.

وأضاف الناخب الوطني: “سيكون جاهزا لمواجهة بوركينا فاسو، حيث تعافى نهائيا من الإصابة التي كان يعاني منها”.

ويحتضن ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة أمسية اليوم الثلاثاء مباراة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بين الخضر ومنتخب بوركينافاسو.

كما يواجه أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي المنافس المباشر على تأشيرة المرور إلى الدور الفاصل منتخب جيبوتي. حيث يدخل رفقاء رياض محرز مباراة اليوم بنشوة الفوز المحقق في الجولة الماضية أمام جيبوتي (4-0).

فيما يدخل أشبال المدرب كامو مالو هذا اللقاء بعد التعثر في الجولة الماضية أمام منتخب النيجر بملعب مراكش بالمغرب. وهو التعادل الذي أدخل الشك في نفوس البوركينابيين, الذين يحتاجون للفوز لافتكاك تلك التأشيرة من أيدي “الخضر”.

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