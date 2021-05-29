ساعات قبل النهائي.. غوارديولا يصدم محرز

تلقى الدولي الجزائري، رياض محرز، أخبارا صادمة ساعات قليلة قبل موعد نهائي رابطة الأبطال الأوروبية بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

وكشفت جريدة “الدايلي مايل”، بأن مُحارب الصحراء، وبعد المُباراة الأخيرة من الموسم، سيكون معروضا وبشكل رسمي للبيع.

وأوضح ذات المصدر، عن دخول “السكاي بلوز” وبطلب من المدرب بيب غوارديولا، في مُفاوضات رسمية مع نجم أستون فيلا، جاك غيرليش، مُقابل بيع عقد مُحارب الصحراء.

وفاجأ هذا الخبر جميع المُتابعين، خاصة وأن قائد الخضر يُقدم أفضل موسم له مع بطل إنجلترا، ويُعتبر نجمه الأول حاليا.