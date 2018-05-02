ساعات وأقلام ونظارات ذكية للغش في الامتحانات

أقدم بعض التلاميذ في الآونة الأخيرة على شراء ساعات ونظرات وأقلام ذكية من أجل استعمالها للغش في الامتحانات.

وأصبحت هذه الوسائل التكنولوجية التي تستعمل للغش، في متناول التلاميذ من أجل أن يتسلحو للامتحانات الرسمية التي هي على الأبواب.

ودعت فتيحة باشا عضو بالجمعية لأولياء التلاميذ، لإستحداث لجنة مراقبة من أجل متابعة الامتحانات الرسمية كونها تحدد المستوى الحقيقي للتلميذ.

كما طالبت فتيحة باشا، المعنيين في المجال بأن يقوموا بحملات تحسيسية من أجل أن تتخد الوزارة الإجراءات التي تراها لا زمة لتفادي مثل هذه الظاهرة.

وحرصت فتيحة باشا، على ضرورة توعية الأولياء لأبنائهم من خلال نصحهم بخطورة هذه الوسائل خاصة وأنهم على أبواب الامتحانات الرسمية.