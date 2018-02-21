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ساعة بودبوز تدُق في بلاد الأندلس

الرياضة
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ساعة بودبوز تدُق في بلاد الأندلس صورة من الأرشيف
بقلم إسماعيل عشاش

واصل الدولي الجزائري، رياض بودبوز حصد الثناء بعد إستفاقته الأخيرة وظهوره المميز في الجولة الماضية من الليغا أمام “ريال مدريد”.

وعنونت جريدة “إيستاديو ديبورتيفو” :”ساعة بودبوز في ريال بيتيس”، مُشيرة لتمكن صاحب القدم اليُسرى وبعد طول إنتظار من فرض نفسه.

وكشف نفس المصدر وبالأرقام التطور الملحوظ للاعب “مونبوليي” السابق، خاصة من ناحية نجاعة تمريراته لزملائه والتي أصبحت لاتقل عن 80%.

وكان خريج مدرسة “سوشو” قد عاد للبروز مع أبناء إقليم الأندلس، وتحصل على ثقة مدربه “سيتين” بعد بداية موسم مُعقدة.

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