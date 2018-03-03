ساعو: “أشباه الرجال حطموا الكرة الجزائرية وبعض الأندية تشري الحكام”

اتهم رئيس إتحاد بسكرة، إبراهيم ساعو، الحكام الذين أداروا لقاء فريقه بإتحاد العاصمة أمس الجمعة بالتسبب في الهزيمة ووصف ذلك بالمهزلة.

وأعلن ساعو عن استقالته عقب لقاء سوسطارة رفقة أعضاء مكتبه، مطالبا “الفاف” بالتدخل لوضع حد لما أسماه بـ “المهازل”.

وقال: “عشنا مهزلة بأتم معنى الكلمة، وأوجه كلمة إلى رئيس “الفاف” أن هؤلاء الأنذال وأشباه الرجال حطموا الكرة الجزائرية”.

وأضاف: “عليه أن يجد حلا نهائيا لهم وإلا فإن الأمور ستصل إلى ما لا يحمد عقباه”.

وتابع ساعو قائلا:” الحكم حرمنا من ضربتي جزاء واضحتين، أعلن استقالتي ولن أواصل البطولة يصرا واش يصرا”.

وقال أيضا: “بعض الأطراف عندها الأموال تشري في الحكام، وتتسبب في تهديم الفرق المبنية على الشبان، قدمنا كرة نظيفة”.

وجدد ساعو نداءه لرئيس “الفاف” خير الدين زطشي، لإعادة حق بسكرة على حد قوله ووضع حد لمثل هذه التصرفات.