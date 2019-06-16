ساعي: استرجاع الأموال المهرّبة للخارج ليس سهلا والتوانسة ما رجعوا والوا؟!

قال رئيس اتحاد المحامين الجزائريين أحمد ساعي، إن استرجاع الأموال المنهوبة والمسروقة التي تم تحويلها إلى الخارج ليس بالأمر السهل،

مشيرا إلى أن دولا كثيرة مرت بتجربة الجزائر،لم تستطع استرجاع هذه الأموال التي سرقت وحولت إلى الخارج، على غرار تونس.

وأكد ساعي خلال استضافته بحصة نقاش الجزائر عبر تلفزيون “النهار”، بأن المحامين في تونس ذهبوا حتى إلى الخارج ورفعوا قضايا

لاسترجاع الأموال ولكن دون جدوي، بحيث أنه يتوجب الحصول أولا على حكم نهائي في بلدك، ثم تقوم برفع دعوى قضائية

بالبلد الذي تتواجد به هذه الأموال، حيث قال ساعي بأنه رغم وجود معاهدات، إلا أن هذه البلدان تخضع للبلدان القوية

على غرار سويسرا، فتتماطل مع البلدان الضعيفة ولكنها تستجيب إذا تعاملت مع بلد قوي مثل أمريكا أو الإتحاد الأوروبي.

وضرب ساعي مثلا بأن الإمارات حاليا، ترفض الإستجابة للإنابات القضائية الصادرة عن القضاء الجزائري، ومن أجل الضغط على هذه البلدان

لا بد من تأسيس نظام شرعي ديمقراطي يمكنه استرجاع حقوق الجزائريين المنهوبة، والمهربة إلى الخارج.