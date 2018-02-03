سافايج :”محرز مُحتجز في ليستر..”

ساند الدولي الويلزي السابق “روبي سافايج” الجزائري، رياض محرز، في صراعه مع “ليستر سيتي”، مُعتبرا بأنه الطرف المظلوم في القضية.

وقال في مقاله بجريدة “الميرور” :”أنا أحترم محرز، وماقام به ومن حقه الرغبة في تحقيق حُلمه في اللعب مع الكبار”.

وواصل :”لقد شاهد “كانتي” و”درينكواتر” يغادران بكل سهولة لتشيلسي، وحتى فاردي كان قريبا من آرسنال، ليبقى هو مُحتجزا مع ليستر”.

وأردف :”لاأفهم رفض الإدارة لفكرة بيعه، خاصة وأنها ستُحقق فائدة كبيرة جدا بالنسبة للاعب لم يكلفها سوى 400 ألف أورو”.

وختم :”لقد عشت نفس السيناريو عندما كنت لاعبا، ولكني كسبت الصراع، وماكنت لأُسامح بيرمينغهام لو حرموني من الإنتقال لبلاكبيرن”.