سافايج :”محرز مُحتجز في ليستر..”

ساند الدولي الويلزي السابق “روبي سافايج” الجزائري، رياض محرز، في صراعه مع “ليستر سيتي”، مُعتبرا بأنه الطرف المظلوم في القضية.
وقال في مقاله بجريدة “الميرور” :”أنا أحترم محرز، وماقام به ومن حقه الرغبة في تحقيق حُلمه في اللعب مع الكبار”.
وواصل :”لقد شاهد “كانتي” و”درينكواتر” يغادران بكل سهولة لتشيلسي، وحتى فاردي كان قريبا من آرسنال، ليبقى هو مُحتجزا مع ليستر”.
وأردف :”لاأفهم رفض الإدارة لفكرة بيعه، خاصة وأنها ستُحقق فائدة كبيرة جدا بالنسبة للاعب لم يكلفها سوى 400 ألف أورو”.
وختم :”لقد عشت نفس السيناريو عندما كنت لاعبا، ولكني كسبت الصراع، وماكنت لأُسامح بيرمينغهام لو حرموني من الإنتقال لبلاكبيرن”.
التعليقات (1)
انصفه الغرب ولم وتنصفه الصحافة الجزائرية التي أعطت الحق لصاحب النادي