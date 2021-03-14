سافكس: برنامج تجاري وثقافي خاص بالعائلات والأطفال خلال رمضان

تنظم الشركة الجـزائرية للمعارض والتصدير “سافـكس“، برنامجا تجاريا وثقافيا خاصا بالعائلات الجزائرية تزامنا مع شهر رمضان.

وأعلنت “سافـكس”، أنها تعتزم تنظيم معارض خاصة بشهر رمضان، في الفترة الممتدة من 8 أفريل إلى 7 ماي بقصر المعارض الصنوبر البحري.

وأوضحت، أن هاته المعارض التي تنظم تحت شعار “رمضان في القصر” تتضمن برنامجا تجاريا وثقافيا خاصا يجمع بين فضاءات البيع وأنشطة ترفيهية للعائلات.

وسيتضمن البرنامج التجاري عروض بيع لمختلف المواد الغذائية والإستهلاكية والخضار والفواكه والملابس بأسعار تنافسية وترويجية.

وأضافت الشركة، أنه سيتم إعداد برامج ومسابقات للعائلات والأطفال خلال فترة السهرة.

للإشارة فإن الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافكس” إستأنفت نشاطاتها بتنظيم الصالونات والمعارض إبتداء من مارس الجاري.

حيث ستشهد سنة 2021 تنظيم أزيد من 20 تظاهرة مع وضع بروتوكول صحي خاص بسبب الجائحة.