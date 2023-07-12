سافيتش ينتقل إلى البطولة السعودية

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الصربي ميلينكوفيتش سافيتش بصفقة بلغت 40 مليون أورو.

وكشفت إدارة الهلال السعودي، عن الخطوة عبر الحساب الرسمي لها على تويتر ، وقالت عن صفقة نجم لازيو سابقا “أرواح نشأت على الذهب”.

كما أكّد نادي الهلال السعودي عن التوقيع للصربي على عقد لمدة 3 سنوات كاملة. بعد كل من السنغالي كوليبالي والبرتغالي نيفيز.

يشار، إلى أن سافيتش حمل قميص النادي الايطالي لمدة 8 مواسم كاملة، عند قدم له من نادي جينك البلجيكي.

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