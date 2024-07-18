سافينيو : “أحب محرز كثيرا وهو مصدر إلهام في مانشستر سيتي”

أبدى الوافد الجديد لفريق مانشستر سيتي، البرازيلي سافينيو إعجابه الكبير بالدولي الجزائري رياض محرز الذي كانت له مسيرة احترافية كبيرة في مانشستر سيتي.

وقال النجم الأسمر البرازيلي سافينيو، خلال تقديمه لوسائل الإعلام العالمية عن رياض محرز ” أنا أحب رياض محرز و الطريقة التي يلعب بها الكرة، هو مصدر إلهام هنا ولهذا السبب اخترت رقمه و أنا سعيد بهذا الاختيار”.

كما أضاف سافينيو” أريد كتابة قصتي الخاصة في السيتي، معجب كثيرا برياض محرز لكن محرز يبقى محرز و سافيو يبقى سافيو، قال أصدقائي أنني أشبهه كثيرا”.

وكان فريق “السيتيزنس” قد اعلن تعاقده مع الفنان البرازيلي لمدة خمس سنوات، وهو اللاعب الذي كان معارا من نادي تروا الفرنسي إلى نادي جيرونا الإسباني الموسم الماضي.