سافينيو: “أريد مواصلة الإرث الذي تركه محرز”
كشف البرازيلي، سافينيو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، السبب الذي دفعه لاختيار تقمص رقم محرز في السيتي.
وقال سافينيو، في هذا الخصوص، في تصريح نقله موقع “سيتي اكسترا”، على منصة “X”: “أردت ارتداء قميص محرز في مانشستر سيتي، للأنني أريد أن أواصل الإرث الذي تركه هنا”.
كما أضاف: “كنت سعيدا جدا بالتغريدة التي تركها لي محرز، وكذلك عائلتي، ولأكون صريحا هذا الأمر فاجئني قليلا”.
وتابع سافينيو: “”أرسلت له رسالة لأقول له شكرًا، رد عليّ وتابعني على “إنستغرام”، إنه لأمر رائع أنه يراقبني ويدعمني، ويستمر في دعمي”.
Savinho: “It was always a dream to play like Riyad @Mahrez22. I’ve been asking Ederson how he was in training, how he played. He’d just say he was incredible, top. I always watched him back in Brazil, wanting to emulate how he played.
“I decided to take his #ManCity shirt… pic.twitter.com/HPLsrnk1fu
— City Xtra (@City_Xtra) October 25, 2024