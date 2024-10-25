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الرياضة

سافينيو: “كنت دائما أحلم باللعب مثل محرز”

بقلم كريم تيغرمت
سافينيو: “كنت دائما أحلم باللعب مثل محرز”
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جدد لاعب مانشيتر سيتي الإنجليزي، سافينيو، اعجابه الكبير بالدولي الجزائري رياض محرز، مثنيا على مهاراته.

ونقل موقع “سيتي اكسترا”، المقرب من نادي مانشستر سيتي، تصريحات سافينيو، أين قال: “كنت أجلم دائما باللعب مثل رياض محرز”.

كما أضاف: “كنت أسأل اديرسون، عن أداء محرز في التدريبات، وكيف كان يلعب، وقال لي بأنه كان مذهلا، في قمة مستواه”.

وتابع الموهبة الصاعدة في مانشيتر سيتي، سافينيو (20 عاما): “كنت دائما أشاهد رياض محرز، في البرازيل، وكنت أرغب في تقليد طريقة لعبه”.

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