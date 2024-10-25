سافينيو: “كنت دائما أحلم باللعب مثل محرز”

جدد لاعب مانشيتر سيتي الإنجليزي، سافينيو، اعجابه الكبير بالدولي الجزائري رياض محرز، مثنيا على مهاراته.

ونقل موقع “سيتي اكسترا”، المقرب من نادي مانشستر سيتي، تصريحات سافينيو، أين قال: “كنت أجلم دائما باللعب مثل رياض محرز”.

كما أضاف: “كنت أسأل اديرسون، عن أداء محرز في التدريبات، وكيف كان يلعب، وقال لي بأنه كان مذهلا، في قمة مستواه”.

وتابع الموهبة الصاعدة في مانشيتر سيتي، سافينيو (20 عاما): “كنت دائما أشاهد رياض محرز، في البرازيل، وكنت أرغب في تقليد طريقة لعبه”.