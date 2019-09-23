ساقية سيدي يوسف..قافلة صحية عسكرية تونسية جزائرية تتكفل بعلاج 3733 مريض

احتضت مدينة ساقية سيدي يوسف بالكاف،نشاط قافلة صحية عسكرية تونسية جزائرية، استفاد منها أكثر من 3000 آلاف مواطن ومواطنة من قاطني هذه المنطقة الحدودية.

وضمت القافلة الصحية، نقلا عن وسائل اعلام تونسية، 30 طبيبا تونسيا وجزائريا،

اضافة الى الاطارات شبه الطبية وفنيي الصحة العسكرية من البلدين الشقيقين.

وقد عالجت القافلة المشتركة 3733 مريض بساقية سيدي يوسف .

كما قامت القافلة بتوزيع الادوية مجانا على المرضى وفرتها الادارة العامة للصحة العسكرية

و تم تنظيم ورشات تحسيسية للاطفال ولكبار السن .

ويقع سنويا تنظيم هذه القافلة بمنطقتين حدوديتين تونسية وجزائرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين

واعترافا بدور متساكني هذه المناطق الحدودية في دعم الحركة الوطنية من أجل تحقيق استقلال البلدين زمن الاستعمار الفرنسي.