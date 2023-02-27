ساكالوني أفضل مدرب في العالم لسنة 2022

أختير مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل ساكالوني، اليوم الإثنين، كأفضل مدرب في العالم، لسنة 2022، من طرف الفيفا.

وتم خلال خفل توزيع جوائز “ذا باست”، الإعلان عن اسم ليونيل ساكالوني، كأفضل مدرب في العالم، لسنة 2022.

كما تم اختيار سكالوني، على حساب الثنائي كارلو أنشيلوتي، وبيب غوارديولا، اللذان تم ترشيحهما لهذه الجائزة.

ويعتبر تتويج ليونيل ساكالوني، أكثر من مستحق، بعدما قاد منتخب الأرجنتين للتويج بالطبعة الأخيرة من كأس العالم 2022