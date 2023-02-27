ساكالوني يجدد عقده مع منتخب الأرجنتين

توصل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، لاتفاق رسمي مع مدرب منتخبه، ليونيل ساكالوني، بقضي بتجديد عقد هذا الأخير لثلاثة سنوات.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني، اليوم الإثنين، خبر تجديد عقد الناخب سكالوني، إلى غاية شهر جويلية 2026.

ويأتي هذا القرار، بعد قيادة ليونيل ساكالوني، منتخب التانغو، للتويج بكأس العالم 2022، للمرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين.

كما ينافس ليونيل ساكالوني (44 عاما)، كل من كارلو أنشيلوتي، وبيب غوارديولا، على جائزة أفضل مدرب لعام 2022، والتي سيتم الكشف عن الفائز بها سهرة اليوم الإثنين.