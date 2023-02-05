سالمي :” جاهزون لمواجهة الزمالك المصري رغم صعوبة المأمورية”

ابدى متوسط ميدان شباب بلوزداد حسين سالمي ثقته الكبيرة في نفسه و رفقائه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك المصري.

وقال حسين سالمي في تصريح له للصفحة الرسمية للفريق”المباراة أمام الزمالك ستكون صعبة علينا وعليهم، سيكون داربي عربي قوي، نقص التعداد حتما سيؤثر علينا لكّننا جاهزون”.

كما أضاف “لا ننسى أن زملائنا لعبوا عدد من المباريات رفقة المنتخب في الشان و هذا سيكون عامل ايجابي”

وأردف ” المهم سنعمل على تحقيق انطلاقة جيّدة في رابطة الأبطال وذلك بالعودة بنتيجة ايجابية”.

كما ختم لاعب شباب بلوزداد “لاعبونا قدّموا ما عليهم طيلة مشوار الشان، أتمنى لهم الاحتراف أو اللعب لصالح المنتخب الأول”.

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