سالمي : “ركزنا على الجانب النفسي وحظوظنا لا تزال قائمة”

رفع لاعب شباب بلوزداد، حسين سالمي، التحدي قبل مواجهة ماميلودي صن داونز، ضمن إياب ربع نهائي “التشامبينز ليغ”.

ورغم أن فريقه رهن حظوظه في مواصلة المغامرة القارية، بهزيمته القاسية ذهابا، إلا أن سالمي، أبدى تفاؤلا كبيرا، قبل موقعة جنوب إفريقيا المقررة. يوم السبت القادم.

وفي تصريحات خص بها صفحة الشباب على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء. قال سالمي: “الاستعدادات جيدة، الحمدلله حضّرنا للمباراة جيدا من الناحية النفسية”.

وأضاف سالمي قبل دقائق من سفرية “أبناء لعقيبة” إلى جنوب إفريقيا: “أتمنى أن نكون جاهزين.. هزيمة الذهاب أثرت علينا، ولكن حظوظنا لا تزال قائمة وسنعود بنتيجة إيجابية.”