سالمي: “عودتي كانت موفقة وأشكر الأنصار على ثقتهم فينا”

أبدى لاعب شباب بلوزداد، حسين سالمي، سعادته بالفوز الذي حققه رفقة فريقه، في المواجهة الأخيرة التي جمعتهم بترجي مستغانم.

وصرح سالمي، للصفحة الرسمية للشباب: “الحمد لله عودتي كانت موفقة، أين تمكنت من مساعدة زملائي بأقصى ما أستطيع”.

كما أضاف: “كنا مجبرين على الفوز أمام مستغانم بسبب بدايتنا المتعثرة، والحمد لله على النقاط الثلاث”.

وتابع حسين سالمي: “نشكر أنصارنا على ثقتهم فينا، وسنواصل العمل بجهد كبير لاسعادهم في قادم المباريات”.