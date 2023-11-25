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الرياضة

سالمي: “فوزنا أمام يونغ أفريكانز يسهل مهمتنا في قادم الجولات”

بقلم كريم تيغرمت
سالمي: “فوزنا أمام يونغ أفريكانز يسهل مهمتنا في قادم الجولات”
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ثمّن لاعب شباب بلوزداد، حسين سالمي، فوزهم أمام يونغ أفريكانز، ضمن الجولة الاولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح سالمي، للصفحة الرسمية للشباب: “أكدنا من خلال أدائنا بأننا نستحق هذا الفوز، خاصة بعد هدفنا الأول الذي سمح لنا اللعب بأريحية”.

كما أضاف: “المبارة الأولى هي المهمة في دور المجموعات كونها تسمح لنا بخوض باقي المباريات بأريحية، خاصة خارج الديار”.

وتابع حسين سالمي: “نتمنى أن نكون جاهزين في قادم الخرجات، ونشكر جمهورنا على الدعم الكبير الذي قدمه لنا طيلة المباراة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/dB7wg
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