سالمي: “فوزنا أمام يونغ أفريكانز يسهل مهمتنا في قادم الجولات”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن لاعب شباب بلوزداد، حسين سالمي، فوزهم أمام يونغ أفريكانز، ضمن الجولة الاولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.
وصرح سالمي، للصفحة الرسمية للشباب: “أكدنا من خلال أدائنا بأننا نستحق هذا الفوز، خاصة بعد هدفنا الأول الذي سمح لنا اللعب بأريحية”.
كما أضاف: “المبارة الأولى هي المهمة في دور المجموعات كونها تسمح لنا بخوض باقي المباريات بأريحية، خاصة خارج الديار”.
وتابع حسين سالمي: “نتمنى أن نكون جاهزين في قادم الخرجات، ونشكر جمهورنا على الدعم الكبير الذي قدمه لنا طيلة المباراة”.
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