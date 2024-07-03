سالمي :”نملك نفس حظوظ التتويج بنهائي الكأس أمام مولودية الجزائر”

كشف متوسط ميدان فريق شباب بلوزداد حسين سالمي عن التفاصيل التي ستلعب دوار كبيرا في التتويج بنهائي كأس الجزائر أمام مولودية الجزائر الجمعة القادم.

وقال حسين سالمي خلال المنطقة المختلطة، اليوم الأربعاء “المباراة متكافئة، 50 بالمائة مقابل 50 بالمائة، من سيكون محضر بدنيا مركز جيدا سيفوز بالمباراة”.

كما أضاف سالمي “كما أن الفريق الذي سيتفادى الأخطاء ستكون الكأس من نصيبه طبعا”.

وسيعول ابن مدينة جيجل على خبرته الكبيرة في قيادة رفقائه بالنهائي الذي سيكون تاريخيا أمام الغريم مولودية الجزائر، و خاصة وأنه أو نهائي سيلتقي الجارين فيه منذ تأسيسهما.

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