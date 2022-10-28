سالم لعوفي: “نطمح للعودة بنتيجة إيجابية من جنوب إفريقيا”

أبدى مساعد مدرب اتحاد العاصمة، سالم لعوفي، عزمهم للعودة بنتيجة ايجابية من جنوب افريقيا، في مواجهة كيب تاون، لحساب كأس الكاف.

وصرح لعوفي، للإذاعة الوطنية: “التنقل إلى كاب تاون سيكون بطائرة خاصة لخوض مباراة الدور الثاني مكرر لكأس الكاف”.

كما أضاف: “لا نملك معلومات كبيرة على منافسنا، ونعمل على جمع أكبر قدر ممكن منها قبل موعد المباراة”.

وتابع سالم لعوفي: “نتمنى أن يقدم لاعبينا مباراة في المستوى، تسمح لنا العودة بنتيجة ايجابية لخوض لقاء الإياب بأريحية”.