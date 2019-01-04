“ساماطا” لتعويض “سليماني” في “فنربخشة”

كشفت المصادر الصحفية التركية، أن “التانزاني” “ساماطا” بات على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى “فنربخشة” مما سيسهل عملية خروج “سليماني”.

وكان المدرب “إرسون ينال” قد طلب من إدارة فريقه أن تحسم قضية “سليماني” في أقرب وقت ممكن حتى يستنى له العمل مع المهاجم الجديد.

ولا يزال “سليماني” مرتبطا بعقد مع الفريق التركي الذي وافق على فسخه لكن المشكل يبقى في إدارة “ليستر” التي ترفض عودته للفريق.

يذكر أن “السوبر سليم” يريد البقاء في “أوروبا” والانضمام إلى أحد الأندية المهتمة بخدماته على غرار “سبورتينغ لشبونة “و “فولهام” على اللعب في الدوري السعودي.