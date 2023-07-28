ساماكي: “هدفي مساعدة الشباب لبلوغ أبعد حد في رابطة الأبطال والبطولة العربية”

كشف المستقدم الجديد لفريق شباب بلوزداد، الدولي المالي مامادو ساماكي، عن طموحاته وأهدافه المستقبلية مع الفريق.

وتقلت الصفحة الرسمية للشباب، تصريحات ساكو: “أنا سعيد لالتحاقي بفريق شباب بلوزداد الذي يعتبر من أكبر الأندية الجزائرية، وأنا هنا لتقديم أفضل ما لدي”.

كما أضاف: “هدفي مساعدة الفريق على الذهاب إلى أبعد حد ممكن في رابطة أبطال إفريقيا، وحتى في بطولة العرب”.

وختم مامادو ساكو: “أشكر إدارة شباب بلوزداد على كل التسهيلات التي قدمتها لي، كما أشكر الأنصار على ترحيبهم الحار”.