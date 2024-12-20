سامباولي يحدد موعد عودة غويري إلى المنافسات الرسمية

حدّد مدرب نادي رين الفرنسي، خورخي سامباولي، موعد عودة مهاجم فريقه الدولي الجزائري، أمين غويري، إلى المنافسات الرسمية.

وتعرض غويري لالتواء على مستوى الركبة في مواجهة نادي أنجي يوم الأحد الماضي، في إطار الجولة الـ15 من “الليغ 1” الفرنسية.

وصرح مدرب رين، خورخي سامباولي، لموقع ليكيب الفرنسي: “أمين غويري بصدد التعافي حاليا. ولا أعتقد أن سيكون جاهزا لمواجهة بوردو يوم الأحد، في إطار الدور الـ32 من كأس فرنسا”.

وأوضح المتحدث: “سيكون أمين غويري جاهزا لمواجهة نيس في إطار الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي، بتاريخ الثالث جانفي المقبل”.