سامبليسي: “فارس سيصبح لاعبا ممتازا”

أكد مدرب نادي سبال الإيطالي، ليوناردو سامبليسي، أن لاعبه الدولي الجزائري محمد فارس، ينتظره مستقبل كبير، لكنه بحاجة لبعض الوقت.

وصرح ليونادردو سامبليسي، للصاحف الإيطالية: “فارس بحاجة إلى الوقت للتطور، وبمجرد أن يتمكن من إظهار كل مواهبع على الملعب، سيصبح لاعبا ممتازا”.

وأضاف مدرب نادي سبال، بخصوص الأندية المهتمة بخدمات مدافع الخضر: “من الجيد جدا أن نرى أنه يجذب إهتمام أندية كبيرة”.

يذكر أن محمد فارس (23 عاما)، يلعب على شكل إعارة في نادي سبال، الذي انضم إليه من هيلاس فيرونا، وهو حاليا محل اهتمام عدة أندية أبرزها روما، نابولي، وميلان.