سامسونج تطلق هاتفين جديدين قابلين للطي

دشنت سامسونغ للإلكترونيات اليوم الفصل التالي في ابتكارات الأجهزة القابلة للطي مع هاتفين ذكيين جديدين من جالاكسي، وهما: Z Fold3 5G و Z Flip3 5G.

وتم تصميم الجهازين اللذين ينتميان إلى فئة هواتف الذكية الممتازة القابلة للطي ببراعة، مع تعزيزهما بالابتكارات الرائدة التي أصبح يحبها مستخدمو سامسونج ويتوقعونها.

ويشتمل الجيل الثالث من هذه الأجهزة المميزة على تحسينات رئيسية كان قد طلبها مستخدمو سامسونج، وتتعلق بقابليتها للطي، كما اكتسبت درجة فائقة من المتانة مع تجارب استخدام محسّنة لتتفوق على النسخ السابقة.

وبدءاً من التصميم المتميز وحتى الترفيه التي تقدمه، يوفر الجهازان للمستخدمين طرقاً جديدة فريدة للعمل والمشاهدة واللعب.

أما أولئك الذين يحتاجون إلى جهاز متطور لبلوغ أعلى درجات الإنتاجية ومستويات الترفيه الفائقة، فإنهم سيجدون فيZ Fold3القوة الحقيقية لقدرته على التعامل مع المهام المتعددة بأداء عالٍ وبمستوى غير مسبوق.

ويشتمل الجهاز على شاشة “إنفينيتي فليكس”Infinity Flex غير المنقطعة يبلغ قياسها 7.6 بوصة ، مع تعزيزه بخصائص الدعم لقلم S Pen تعدّ الأولى على جهاز قابل للطي.

أما إذا كان المستخدمون يتطلعون إلى الشكل المواكب للموضة مع الوظائف العالية، يمكنهم اختيارZ Flip3حيث يعدّ الجهاز المثالي بفضل تصميمه الأنيق والمدمج والصغير، أضف إلى ذلك ميزات الكاميرا المحسّنة، وشاشة الغطاء الأكبرالمصممة للاستخدام السريع في أثناء التنقل.

وقال الدكتور تي إم روه، الرئيس ومدير قسم أعمال الاتصالات المتنقلة في سامسونج للإلكترونيات: “مع طرحها جهازي جالاكسي Z Fold3 و Z Flip3، فإن سامسونج تعيد تعريف الإمكانات مرة أخرى،في الهواتف الذكية القابلة للطي،لأنها تكسب المستخدمين المزيد من المرونة والتنوع اللذين يحتاجان إليهما لعالم اليوم الذي يمتاز بوتيرته المتسارعة.

مضيفا: ” وبصفتنا الشركة الرائدة على مستوى الصناعة عندما يتعلق الأمر بفئة الأجهزة القابلة للطي، فإننا نفخر بالبناء على إرثنا من الابتكار مع هذين الجهازين اللذين يزودان المستهلكين بتقنيات من شأنها أن تفتح لهم طرقاً جديدة لتحقيق أقصى استفادة من كل لحظة في حياتهم، والاستمتاع بها أيضاً من خلال منظومة عمل قائمة على الانفتاح والابتكار”.