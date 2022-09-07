سامسونج تعلن عن خطط لتقديم أفضل تجربة منزلية مستدامة

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة في معرض IFA 2022 عن رؤيتها المتمثلة في دعم تطوير منزل مستدام. وذلك بالاعتماد على تقنيات توفير الطاقة المتقدمة والشراكات الإستراتيجية.

كما تتطلع الشركة من وراء هذه الخطوة إلى الاستحواذ على المرتبة الأولى كعلامة تجارية للأجهزة الموفرة للطاقة.

وقال جاسوينغ لي، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات. “نظراً للتحول الذي يطرأ على احتياجات العملاء نحو خيارات أكثر استدامة، يسعدنا تلبيتها. من خلال توفير أحدث الأجهزة الذكية الموفرة للطاقة. وعن طريق الاستعانة بالأجهزة الفعالة القادرة على الربط مع الميزات التي توفرها منصة SmartThing. فإننا نعتزم تقديم تجربة منزلية مستدامة لم يسبق لها مثيل”.

المرتبة الأولى في توفير الطاقة بفضل التقنيات الذكية

مع قيامها بطرح منصة SmartThings Home، تمكنت سامسونج من إرساء الأسس اللازمة لإنشاء منزل مستدام.

وعن طريق دمج الأجهزة المتصلة مع الخدمات، مثل SmartThings Energy مع نسق الطاقة المعزز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI Energy Mode).يمكن للمستخدمين زيادة توفير الطاقة لأقصى حد.

وبالنسبة لغسالات سامسونج المصنفة رقم 1 من حيث كفاءة الطاقة. تعمل SmartThings Energy مع نسق AI Energy Mode على تحسين دورات الغسيل. باستخدام تقنيات مثل AI Ecobubble التي تقلل استهلاك الطاقة بنسبة تصل 70%. بغسل الملابس بالماء البارد مع تنظيف قوي.

كما تستفيد ثلاجات سامسونج التي تحمل التصنيف رقم 1 من حيث كفاءة الطاقة. من خاصية SmartThings Energy مع نسق AI Energy Mode. من خلال ضبطها لدرجات الحرارة بذكاء، وفق أنماط فتح الباب وسرعة وحدة الضغط “الكومبريسر”. لتوفر ما يصل 10% من استهلاك الطاقة.

ومن المتوقع زيادة معدل التوفير ليصل 30% نهاية العام، وما يصل 15% من خلال خوارزمية الذكاء الاصطناعي. التي تعمل على تحسين سرعة وحدة الضغط، ودورة إزالة الجليد. بالإضافة إلى ذلك خفض إضافي بنسبة 15% بالحفاظ على متوسط درجة حرارة داخلية أعلى بالثلاجة.

كما تشمل أوجه التوفير الأخرى في الطاقة ما نسبته 40% لجهاز التدفئة الصديق للبيئة. و20% لأجهزة التجفيف، و20% لمكيف الهواء السكني (RAC) بنهاية العام الجاري.

وستبدأ الأسواق الأوروبية هذا الشهر استقبال الغسالات الجديدة Bespoke AI، وأجهزة التجميد السفلية. ونظام التدفئة البيئي (EHS)، وتسعى الشركة لتجاوز مستوى “A” الحالي. وتقديم 10% على توفير الطاقة للموديلات القابلة للتطبيق.

كما تعمل مستويات توفير الطاقة المذكورة إيذاناً بمستقبل الاستدامة الذي تتصوره سامسونج لأجهزتها. وحددت هدفاً بحلول العام 2023. يتمثل في ضمان أن تكون 100% من الأجهزة الرئيسية، مثل الثلاجات والغسالات والمكيفات وأجهزة التدفئة. مزودة بتقنية “واي فاي” وإمكانية التكامل مع منصةSmartThings.

كما طورت سامسونج Net Zero Homeبالتعاون مع Q CELL. وهو عبارة عن منزل ذاتي الاستدامة، ويمكنه توليد الطاقة المستدامة. وتخزينها من الألواح الشمسية لتشغيل أحدث الأجهزة. والتي يتم التحكم فيها بذكاء من خلال منصة SmartThings.

تصاميم قابلة للتغيير حسب الطلب ويمكنها التكيف مع الحياة المنزلية

تظهر استدامة أجهزة سامسونج في التصميمات القابلة للتكيف مع منتجات Bespoke. حيث يعمل التنظيم المعياري واللوحات القابلة للتغيير المدمجة في الأجهزة. مثل ثلاجات “بيسبوك”، على تقليل الهدر من خلال إطالة عمر الأجهزة.

كما يمكن للمستخدمين شراء تصميمات إضافية وتبديل اللوحات بسهولة في ثلاجاتهم حسب الطلب بالتوازي، مع تغير احتياجاتهم الحياتية. كما يعني هذا عملياً أنه يمكن تحديث الأجهزة بدلاً من التخلص منها مع تغير الاحتياجات.

الالتزام بالاستدامة بتعزيز المتانة والضمان لـ 20 عاماً

تندرج تقنيات العاكس الرقمي المتقدمة من سامسونج في إطار رؤيتها للاستدامة.

وبالاعتماد على أكثر من 25 عاماً من البحث والتطوير، تؤثر هذه التقنيات في كل شيء. بدءاً من كفاءة الطاقة وحتى الأداء، إضافة إلى متانة الأجهزة الرئيسية.

ومن خلال تقديم الضمان لمدة 20 عاماً، الأكثر شمولاً من سامسونج حتى الآن. لأنه يغطي مولودات ووحدات ضغط العاكس الرقمي، تسهم الشركة في دعم الثقة بمنتجاتها.

كما تلتزم بالحد من الهدر وتعزيز الاستدامة. ويعني الضمان بالنسبة إلى المستخدمين المزيد من راحة البال لمعرفتهم أنه يمكنهم استخدام أجهزتهم لسنوات قادمة.

التعاون لتطوير تقنيات أنظف

لضمان ريادتها في مجال تكنولوجيا المستهلك الموفرة للطاقة، تتعاون سامسونج أيضاً مع شركات تنطلق من وعيها بالأهداف البيئية.

كما طورت سامسونج بالتعاون مع باتاغونيا تقنيات الغسالات للحد من التلوث الناتج عن الجسيمات البلاستيكية الناتجة عن الغسيل.

بالإضافة إلى ذلك ستساعد الغسالات الجديدة المقرر إطلاقها في سبتمبر، على تقليل تلوث المواد البلاستيكية الدقيقة من الغسيل بنسبة مذهلة تصل إلى 54%.

كما ستستفيد من ذلك جميع الغسالات المتصلة في نهاية العام من خلال التحديثات.

وبما أن الاستدامة أصبحت عاملاً حاسماً في حياتنا، تسعى سامسونج للوصول إلى الريادة. من خلال تطوير أجهزة منزلية تساعد في توفير الطاقة والموارد في المنزل.