سامسونج للإلكترونيات تعلن عن نتائج الأرباح التشغيلية للربع الثالث 2022

أعلنت سامسونج للإلكترونيات مؤخرا عن نتائج الأرباح التشغيلية للربع الثالث 2022. حيث وصلت المبيعات إلى 76 تريليون وون.

أما الأرباح التشغيلية الأولية فقد بلغت 10.8 تريليون وون (7.6 مليار دولار أمريكي)

مع ضرورة ،(K-IFRS) وتستند التقديرات أعلاه إلى معايير الإفصاح المالية الدولية الكورية الملاحظة أن لوائح الإفصاح الكورية. لا تسمح بتقديم تقديرات الأرباح ضمن نطاق محدد. وحتى تتمكن الشركات من الامتثال لهذه اللوائح. تمثل الأرقام المذكورة أعلاه متوسط ​​نطاقات التقدير الواردة أدناه.

المبيعات: 75 – 77 تريليون وون كوري

الربح التشغيلي: 10.7 – 10.9 تريليون وون كوري