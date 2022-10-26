إعــــلانات
الوطني

سامسونج للإلكترونيات تعلن عن نتائج الأرباح التشغيلية للربع الثالث 2022

بقلم نسرين محفوف
سامسونج للإلكترونيات تعلن عن نتائج الأرباح التشغيلية للربع الثالث 2022
  • 89
  • 0

أعلنت سامسونج للإلكترونيات مؤخرا عن نتائج الأرباح التشغيلية للربع الثالث 2022. حيث وصلت المبيعات إلى 76 تريليون وون.

أما الأرباح التشغيلية الأولية فقد بلغت 10.8 تريليون وون (7.6 مليار دولار أمريكي)

مع ضرورة ،(K-IFRS) وتستند التقديرات أعلاه إلى معايير الإفصاح المالية الدولية الكورية الملاحظة أن لوائح الإفصاح الكورية. لا تسمح بتقديم تقديرات الأرباح ضمن نطاق محدد. وحتى تتمكن الشركات من الامتثال لهذه اللوائح. تمثل الأرقام المذكورة أعلاه متوسط ​​نطاقات التقدير الواردة أدناه.

المبيعات: 75 – 77 تريليون وون كوري

الربح التشغيلي: 10.7 – 10.9 تريليون وون كوري

الربع الثالث 2021 الربع الثاني 2022 (بالتريليون وون كوري)
73.98 77.2 المبيعات
15.82 14.1 الربح التشغيلي
رابط دائم : https://nhar.tv/G2B9N
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر