سامسونغ الجزائرتحتفل بتخرج الطلبة الناجحين في الدفعة الثانية

اختتمت الدورة الثانية لبرنامج المنح الدراسية “Samsung Innovation Campus”. وهي مبادرة من تنظيم “سامسونغ الكترونيكس” بالشراكة مع Gomycode Algeria. سمحت برفع مستوى التحدي عاليا قصد إعداد الطريق أمام الطلبة الشباب لسوق العمل. الذي يركز على التكنولوجيات الجديدة ، وكذا تحديد مستقبلهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمجتمع الجزائري.

وبالمناسبة، تم تنظيم حفل تسليم شهادات النجاح بتاريخ 25 ديسمبر الفارط بفندق “هوليداي إن” بالعاصمة. لفائدة 30 متفوقا في هذه الطبعة الثانية التي بلغت فيها نسبة النجاح 100 بالمائة. بعد عرضهم لمشاريعهم أمام لجنة التحكيم خلال تقديم مذكرة التخرج.

كما علق مسؤول برنامج Samsung Innovation Campus: ” في البداية أتقدم بأسمى عبارات التهاني للطلبة والأساتذة المشرفين على الدورة الثانية. لبرنامج سامسونغ للابتكار نظير النجاح المحقق”.

وتابع قائلا: ” يمثل حفل التخرج هذا لحظة سعيدة ، تكرس جميع مجهوداتكم الدراسية، وخطوة نحو مستقبلكم. هانحن نحتفل بنجاح هذه النسخة الثانية بعد النسخة الأولى التي أوفت بكل وعودها. هذه الدورة التي واجهتم فيها تحديات كبيرة على المستوى العلمي، نحن مقتنعون بقدرتكم على الاستفادة من الوسائل. التي قدمناها لكم طوال المشوار المهني. حظا سعيدا لكم جميعا .

كما كانت المواضيع التي تم عرضها خلال مذكرات التخرج استثنائية، بمناقشتها العديد من القضايا المهمة. تعكس الرغبة في جعل الجزائر مركزًا حقيقيًا في مجال التكنولوجيات الجديدة.

تكوين شامل ومفيد

للتذكير ، يوفر Samsung Innovation Campus للشباب فرصة تحسين افاق عملهم. والاستفادة من التكوين العملي في مجال التكنولوجيات التي تركز على الذكاء الاصطناعي. بهدف تطوير المعرفة والمهارات اللازمة لمهن المستقبل.

كما يقدم البرنامج تكوينا مخصصًا وفي بلدان مختلفة. يهدف برنامج Samsung Innovation Campus إلى تمكين جيل جديد. من حل الإشكاليات بمهارات مجربة وفهم التكنولوجيا بطريقة عملية. تسمح بتسطير المستقبل وتعزيز التنمية المستدامة في العالم.

للتذكير، فإن الهدف الذي كان مسطرا للتكوين هو السماح للطلبة، للاستفادة من تكوين مطلوب جدا في مجال بإمكانيات عالية. وكذا فتح أفاق مهنية جديدة أمامهم. البرنامج يعكس رؤية سامسونغ لتمكين الشباب من ولوج عالم الشغل القائم على التكنولوجيات الحديثة.

كما يتضمن منهج هذا التكوين، 240 ساعة من دورات الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت وتمارين خاصة. مع القيام بمشروع في نهاية التكوين مدته 12 أسبوعا. مما يوفر للمرشحين تدريباً في مجموعة من المواضيع، بما في ذلك المفاهيم الأساسية للاحتمالات والإحصاءات والجبر الخطي Python.

كما يقوم المشاركون أيضًا بأداء تمارين الترميز في العالم الحقيقي. وتنفيذ برامج الذكاء الاصطناعي (التعلم الآلي والتعلم العميق). مع تعلم تطبيقاتها لحل مشاكل العالم الحقيقي ، كل ذلك مع الاستفادة من أدوات علوم البيانات.

من جهتهم قام أعضاء لجنة التحكيم بتقييم الفائزين وفق عدة معايير: الفكرة، التنفيذ العملي والفني، العرض والتقديم.

وتعليقًا منه على الدورة، قال مدير GOMYCODE الجزائر: ” في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لسامسونغ الكترونيكس الجزائر. على هذه الثقة المتجددة.

برنامج Samsung Innovation Campus يهدف إلى تحرير إمكانات الشباب الجزائري. ومساعدتهم على إتقان أساسيات التكنولوجيا، ومنحهم فرص عمل أكبر.

نشكر سامسونغ على هذه المشاريع التعليمية الرائعة ، سمحت برعاية ومرافقة الجيل الجديد. الذين أظهروا مستوى كبير من معارفهم ومهاراتهم “، مضيفا:” يسعدني أن أهنئ طلاب البرنامج. كل واحد منهم كان قادرًا على إيجاد حل يمكنه بطريقة أو بأخرى تحسين حياة الناس. ”