سامسونغ الجزائر تطلق الطبعة الثانية من برنامج Samsung Innovation Campus بالتعاون مع Gomycode الجزائر

أعلنت “سامسونغ الجزائر” إطلاق برنامج المنح الدراسية ” Innovation Campus Samsung ” بداية من 6 جويلية ، بعد نجاح النسخة الأولى التي أوفت بكل وعودها.

وقد تم فتح باب تقديم الطلبات للدفعة الثانية لهذا التكوين في الذكاء الاصطناعي من قبل “سامسونغ الجزائر” بالشراكة مع Gomycode الجزائر، أين كانت الفرصة أمام الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا من طلبة والمهتمين بالإعلام الألي لتقديم ملفاتهم على رابط التسجيل إلى غاية 30 ماي.

ومن بين 3000 طلب تسجيل تم اختيار ثلاثين طالبًا لهذه الطبعة الثانية، بعد إجراء سلسلة من الاختبارات والمقابلات مكنت من اختيار الطلاب الـ30 ، على أساس التكوينات الخاصة بهم ، وكذا نجاحهم في اختبارات الاختيار الأولية إضافة إلى سلسلة من المقابلات لتحديد الدوافع التي كانت وراء اختيارهم الإنضمام إلى Samsung Campus طبعة 2022.

ويوفر Samsung Innovation Campus للشباب فرصة ولوج عالم الشغل القائم على التكنولوجيا الجديدة والاستفادة من التدريب العملي في مجال التقنيات التي تركز على الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير المعرفة والمهارات اللازمة لمهن المستقبل. كما يقدم البرنامج تكوينا مخصصًا في بلدان مختلفة، ويهدف سامسونغ للإبتكار أيضا إلى تمكين جيل جديد من أصحاب الحلول للمشكلات من خلال نقل مهارات هي محل اختبار في الوقت الحالي، وفهم للتقنيات التي ستشكل مستقبلهم وتثري التنمية المستدامة في العالم بطريقة عملية.

ويبقى الهدف من هذا التكوين هو تمكين الشباب المهتمين بالذكاء الاصطناعي من الحصول على تدريب مطلوب بكثرة في قطاع يتميز بإمكانيات كبيرة ، وبالتالي فتح آفاق مهنية جديدة لهم. كما يعكس البرنامج رؤية سامسونغ لتمكين الشباب من ولوج سوق العمل قائم على التكنولوجيا.

كما يستهدف التكوين الذي يقدمه برنامج Samsung Innovation Campus إلى تزويد الشباب بالمهارات الشخصية والتقنية، فهو لا يقتصر على التدرب لأداء مهام معينة وإنما لكي يصبحوا محترفين بأتم معنى الكلمة.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج هذا التكوين يقدم 320 ساعة من الدروس مقسمة بين الجانب النظري 240 ساعة والجانب العملي 80 ساعة مع إعداد مشروع في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن التكوين مجموعة من المواضيع والمفاهيم الأساسية للاحتمالات والإحصاءات والجبر الخطي واستخدام” لغة البرمجة” Python. كما سيقوم المشاركون أيضًا بأداء تمارين الترميز في العالم الحقيقي ، وتنفيذ برامج الذكاء الاصطناعي (التعلم الآلي والتعلم العميق) ، وتعلم تطبيقاتها لحل مشاكل العالم الحقيقي ، مع الاستفادة من أدوات علوم البيانات لفهم المشهد.

سيعمل التطور المستمر للتكنولوجيات الجديدة إلى تغيير الصناعات التقليدية وكذلك الحياة اليومية في الجزائر وكامل المنطقة وحول العالم أيضا. فبرنامج Samsung Innovation Campus يهدف إلى دعم المهارات الوطنية في مجال التكنولوجيات الجديدة ، وبالتالي ، إضافة حجر الزاوية للتحول الرقمي في الجزائر على أساس رؤية جديدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

نحن نساعد مواهب الغد على تحسين مهاراتهم الرقمية من خلال التكوين الجيد وسهل الوصول إليه.