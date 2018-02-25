سامسونغ تطلق “غالاكسي إس 9”

كشفت الشركة الكورية سامسونغ، الأحد، عن أحدث هواتفها الذكية غالاكسي “آس 9” و”آس 9 بلوس”،

بالخاصية التي تخلى عنها العديد من مصنعي الهواتف الذكية، وهي منفذ السماعات جاك 3.5 ملم التقليدي،

الذي سيسعد العديد من المستخدمين وذلك بناء على رغباتهم، أحدهما بشاشة 5.8 بوصة والأكبر بشاشة 6.2 بوصة.

ويأتي الهاتفان بنظام سماعات جديد ينتج صوتا محيطيا قويا نقيا، وأعلى بنسبة 40 % من الإصدار السابق،

إضافة إلى نظام كاميرا جديد يمكن من خلاله ضبط فتحة العدسة ميكانيكيا، ويشتملان على عدستين أحدهما بزاوية عريضة وأخرى تليفوتو لالتقاط صور واضحة عن بعد،

وعلى غرار أبل، جلبت سامسونغ ميزة انيموجي، وأطلقت عليها اسم “إيه آر إيموجي” مشتملة الأخيرة على إيموجي ميكي ماوس وذلك بالاتفاق مع شركة ديزني.

وتشتمل ميزة “إيه آر إيموجي” على 18 ايموجي شخصية يمكن للمستخدمين مشاركتها عبر تطبيقات الطرف الثالث مثل واتس آب وغيرها.

ويحتوي الهاتفان على ميزة التصوير البطيء بمعدل 960 إطارا في الثانية الواحدة،

ونظام مسح ذكي يمزج بين التعرف على الوجه وشبكية العين،

وتعاونت الشركة مع جامعة سان فرانسيسكو لإضافة مستشعر للهاتف لقياس ضغط الدم.