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سامسونغ تفاجئ الجميع وتكشف عن الهاتف المربع الجديد

أخبار العالم
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سامسونغ تفاجئ الجميع وتكشف عن الهاتف المربع الجديد
بقلم نادية بن طاهر

كشفت شركة “سامسونغ”، عن هاتف جديد مربع الشكل، قابل للطي، في إعلان تلفزيوني مفاجئ تم بثه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار ، فجر الإثنين.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، ظهر الهاتف الجديد بلونين على الأقل، هما الأرجواني والأسود.

وظهر الهاتف المربع “غالاكسي زد فليب” في الإعلان بحجم صغير، قد يساوي حجم راحة اليد، كما أظهر قابلية الطي والفتح.

ويوفر الهاتف الجديد، خاصية معرفة الشخص المتصل، والإجابة على الاتصال، من دون الحاجة لفتح الهاتف.

ويتوقع أن يكون سعر هذا الهاتف، أقل من الهاتف “غالاكسي فولد”، الذي يبلغ 1980 دولارا، والذي يفتح ككتاب وتم طرحه في سبتمبر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=771510

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