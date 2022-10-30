“سامسونغ” توسّع نظامها البيئي للصحة والرفاهية بوظائف جديدة

تسمح أدوات التطوير الموسعة، بالتتبع الدقيق للصحة، قيادة وقائية داخل السيارة، المساعدة في الفحوصات الطبية وتقديم تحاليل صحية مفصلة.

تحسبا لمؤتمر سامسونغ للمطورين Samsung Developer Conference (SDC2022)، تكشف “سامسونغ إلكترونيكس” عن سلسلة من الوسائل الجديدة التي ستساعد المطورين والمجتمعات على تجريب عادات جديدة تخص الصحة، الرفاهية والسلامة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وتتضمن هذه الوسائل برنامج “Samsung Privileged Health SDK” للشركاء وواجهة برمجة تطبيقات Fall Detection لضمان سلامة المستخدم أثناء السقوط. بالإضافة كذلك إلى حل البحث الشامل الجديد من سامسونغ للمبرمجين في التربية، العيادة والصحة. فضلا عن فرص متاحة للشركاء مع Health Connect .

و قال تاي جونغ جاي يانغ ، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم البحث والتطوير الصحي في Mobile eXperience Business بـ “سامسونغ الكترونيكس”: “في سامسونغ ، تتجذر أسسنا الصحية في أجهزتنا المتقدمة وتكنولوجيا المستشعرات ويتم تعزيزها من خلال نظامنا البيئي المفتوح ومقاربتنا للتعاون”. “لهذا السبب أنا متحمس للإعلان عن تشكيلة موسعة من الأدوات للمطورين وواجهات برمجة التطبيقات. وكذا عروض شراكة تمكن الخبراء، مراكز البحث والجامعات من تعزيز قدرات المتابعة. وكذا إعداد التقارير ومراقبة الأجهزة القابلة للارتداء لضمان الصحة، الرفاهية والسلامة “.

برنامج Samsung Privileged Health SDK: لتحسين السلامة الوقائية أثناء القيادة

تتعاون سامسونغ مع رواد الصناعة لتطوير خدمات صحية مخصصة. ونظرا لأن السلامة هي أحد مجالات تركيز سامسونغ، فإن هذا التعاون سيوفر أدوات وقائية جديدة تماما لجعل الطرق أكثر أمانا من خلال تحديد الأعراض المبكرة لإرهاق السائق وحتى التوتر.

كما يعد تعاون سامسونغ مع Tobii ، الشركة الرائدة عالميا في أنظمة تتبع النظر (eye-tracking) وحوسبة الانتباه، التي تطور البرامج كتلك المخصصة لمراقبة النعاس. وفي حال ما اختارها المستخدمون، فإن حزمة SDK الصحية المميزة من سامسونغ تسمح لـ Tobii باكتشاف معدل ضربات القلب. الذي يتم التقاطه بواسطة مستشعرات Galaxy Watch في الوقت الفعلي ومعالجتها لتحديد مستوى نعاس المستخدم.

كما أطلقت Harman ، الشركة الرائدة في تكنولوجيا السيارات المتصلة والابتكار الصوتي وحلول إنترنت الأشياء مؤخرا خدمة Ready Care. وهي حلول شاملة للاستشعار والتكيف داخل المقصورة من أجل سلامة السائق وراحته. بالإضافة كذلك إلى التنبيه لعوامل الإرهاق والإشارات الحيوية. ويمكن للمستخدمين السماح لـ ” Ready Care ” لقياس حجم الإدراك لدى السائق ومستوى الإجهاد وتقديم اقتراحات بديلة للمسار لتهدئته.

خدمات الرعاية الصحية: واجهة برمجة تطبيقات جديدة لاستشعار السقوط

توفر الخدمات الصحية واجهات برمجة التطبيقات التي تسمح للمطورين بالاستفادة من أجهزة الاستشعار والخوارزميات القوية في Galaxy Watch. لتقديم عروض صحية أكثر دقة وتطورا. تقدم سامسونغ واجهة برمجة تطبيقات جديدة للنظام البيئي قابلة للتعديل للكشف عن السقوط، وتعزيز الأمن الوقائي وتمهيد الطريق لمزيد من العروض. كما يمكن للمطورين الآن إنشاء خدمات باستخدام خوارزميات ميزة اكتشاف السقوط في Galaxy Watch. والتي تكتشف متى يتعثر المستخدم أو يسقط من خلال الجمع بين أجهزة استشعار مختلفة. بما في ذلك مقياس التسارع والجيروسكوب. وتساعد واجهة برمجة التطبيقات هذه في تطوير التطبيقات للمستخدمين الذين قد يواجهون أعطالًا غير متوقعة.

وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن لمستخدمي Galaxy ضبط مستويات الحساسية سواء كانوا في وضعية سكون أو يتحركون أو يمارسون الرياضة من خلال تطبيق Galaxy Wearable. مثل تتبع النوم ، الذي يكتشف الحركات المضطربة أو السقوط من السرير لبناء صورة أكثر اكتمالاً لنوم المستخدم ، وتفتح واجهة برمجة التطبيقات هذه إمكانيات جديدة كاملة للمطورين والمستخدمين.

حل بحث شامل: تسريع البحوث والخدمات الصحية

تعرض سامسونغ أيضا مشروعا مفتوحا يوفر حلولا شاملة تجمع بين SDK ونظام الواجهة الخلفية والبوابة الإلكترونية لتقديم مجموعة متنوعة من تطبيقات الرعاية الصحية. تعمل مجموعة الأدوات الصحية الشاملة هذه على تعزيز البحث والتجارب السريرية. بدءا من مستوى المطور ، وتقديم رؤى متقدمة من خلال ساعات Galaxy والأجهزة القابلة للارتداء لدعم البحوث الطبية في المؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية.

كما يمكن للباحثين استخدام هذا المشروع لإنشاء نماذج تسمح للمشاركين بالانضمام إلى دراسة بطريقة سهلة وواضحة ، مما يبسط عملية الإندماج. نماذج المسح المعيارية موجودة أيضًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للمؤسسات. ونتيجة لذلك ، يتم جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بسهولة أكبر من الأجهزة القابلة للارتداء. بينما يتم إرشاد المشاركين إلى رؤى قابلة للتنفيذ خلال العملية. يتم بعد ذلك تمرير بيانات المشاركين المشفرة إلى النظام في الخلفية ، حيث تقوم المجموعات الطبية والرعاية الصحية بمراقبة وتحليل المعلومات التي تم جمعها لتقديم خطط علاج المريض والأبحاث المستقبلية. سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذا المشروع الجديد خلال الكلمة التي سيلقيها سيباستيان سونج ، رئيس قسم أبحاث سامسونغ في منتدى SDC22.

Health Connect: رؤية أفضل للبيانات والتحكم فيها

يوفر Health Connect ، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع Google في عام 2022 ، للمطورين مجموعة فريدة من واجهات برمجة التطبيقات لتمكين الإنشاء السلس لتجارب اللياقة والصحة الجديدة. يتوفر Health Connect حاليًا في نسخة بيتا ، ويمنح المستخدمين عناصر تحكم مركزية في الخصوصية تتيح لهم الولوج بسهولة لتطبيقات الصحة واللياقة البدنية التي يرغبون في مشاركة بياناتهم معها على أجهزتهم. اعتمدت Samsung Health و Fitbit. جنبا إلى جنب مع تطبيقات الصحة واللياقة البدنية الرائدة بما في ذلك Leap Fitness و MyFitnessPal و Withings ، تطبيق Health Connect لتقديم تجربة صحية أكثر كفاءة وشمولية. بعد موافقة المستخدم ، يمكن لمطوري التطبيقات الاستفادة من بعض البيانات المشتركة عبر Health Connect لاستخدامها في تطبيقاتهم الخاصة لتزويد المستخدمين برؤية أكثر شمولاً لصحتهم.

تلتزم سامسونغ بتمكين مجتمعها بما في ذلك المستخدمين والمطورين وغيرهم. باستخدام أدوات وموارد محسّنة لإنشاء خدمات رعاية صحية أكثر ارتباطا وتنوعا والاستفادة منها. كجزء من مبادرات العافية الشاملة لشركة سامسونغ. وستستمر الشركة في تقديم نظام بيئي موسع ، والذي سيتعرف عليه مجتمع سامسونغ خلال مؤتمر SDC22. والذي سيسمح للمستخدمين بالحصول على المزيد من معلومات الصحة والرفاهية.