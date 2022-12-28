سامسونغ تُركز على الربط بين الابتكار والاستدامة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023

تتحمل سامسونغ للإلكترونيات مسؤولية إنشاء سلسلة قيمة تكون صديقة للبيئة، بالاعتماد على تقنياتنا ومنتجاتنا المبتكرة، وتوفير تجارب أعلى قيمة وأكثر فائدة لها ولعملائها على حدّ سواء.

وهذا هو السبب الذي يدفع سامسونغ لتركيز كل جهودها على الاعتراف بالابتكار المستدام. باعتباره القيمة الأساسية والعنصر الأساسي في مختلف أعمالنا.

وفي معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023 الذي سيقام في جانفي المقبل، ستحدد سامسونغ خطتها لـ “إدخال الهدوء إلى عالمنا المتصل”.

وذلك من خلال تأكيدها على مسؤولياتها ورؤيتها للسعي نحو تحقيق هذا الهدف. ومشاركة رحلتها من أجل ضمان مستقبل مستدام ومزدهر.

SmartThings: توفير تجارب متطورة للاتصال الفائق في حياتنا وإن كانت غير مرئية

ستقدم سامسونغ في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023 تجربة SmartThings جديدة وموسعة. وقادرة على دمج المنظومة المنزلية للعملاء بشكل أكثر سلاسة، مع نظام مدعوم بمستوى محسّن من الأمان.

وسنستكشف أيضاً طرقاً أسهل وأكثر أماناً لتوصيل الأجهزة. مع تقديم تجارب مخصصة لكل مستخدم بشكل أدق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تتعاون سامسونغ بشكل وثيق مع العديد من شركاء الصناعة لتجسيد تجربة SmartThings. وترسيخ نهج جديد لتوفير تجارب متصلة مثالية، وتكون مخصصة للمستخدمين وفقاً لما يفضلونه،وبالتناغم مع أنماط حياة كل فرد.

مستقبل مستدام في عصر الاتصال الفائق

حتى تتمكن من تقديم تجارب حياة يومية أفضل، اهتمت سامسونغ بطرق معالجة التكنولوجيا للصعوبات والمشاكل التي نواجهها في الحياة اليومية.

وواصلت تحديد الطرق للإسهام في خلق مستقبل أكثر استدامة، من خلال تطوير منتجات مستدامة ومعززة بتقنيات مبتكرة.

ومنذ إعلانها عن استراتيجيتنا البيئية الجديدة في سبتمبر الماضي، أكدت سامسونغ على خططها للمساهمة في التغلب على أزمة المناخ بفضل تقنياتنا المبتكرة. بما في ذلك أشباه الموصلات منخفضة الطاقة للغاية والمنتجات الموفرة للطاقة.

كما أعلنت أيضا عن هدفها المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني التام بحلول العام 2050.

إن توفير الطاقة من خلال SmartThings وتطوير منتجات مبتكرة صديقة للبيئة، يُظهران الطرق التي نتبعها لدعم قيمنا المستدامة والطموحة.

وتعمل بنشاط من أجل تعزيز جهودنا البيئية والمجتمعية عن طريق المشاركة في شراكات إدارة الأعمال المستدامة مع الجهات المعنية الأخرى، مثل المنظمات الدولية والصناعات والمواطنين.

وسجلت سامسونغ انضمامها مؤخراً إلى اللجنة التوجيهية لتحالف الطاقة النظيفة في آسيا مع كبرى الشركات العالمية والمنظمات غير الحكومية. لتوسعة نطاق إمدادات الطاقة المتجددة لتشمل قواعد الإنتاج الرئيسية في آسيا.

كما انضمت إلى اتحاد المناخ لأشباه الموصلات كعضو مؤسس خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 27” الذي عقد في نوفمبر الماضي.

وتهدف من خلال هذه المنظمة إلى وضع وتنفيذ خطط للحد من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في صناعة أشباه الموصلات.

وإنشاء أنظمة بيئية صديقة للبيئة من خلال تحديد هدف للحد من الكربون. وتطوير تقنيات الحد من غازات الاحتباس الحراري، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء.

وستواصل تمهيد الطريق للوصول إلى عصر الاتصال الفائق. وتمكين المستهلكين للإسهام في خلق مستقبل مستدام باستخدام منتجات سامسونج.

خطوة أخرى للبشرية: رحلة سامسونج المستدامة

عندما تقوم سامسونغ بتطوير تقنية جديدة للمستخدمين، تطرح في العادة هذا السؤال “ماذا يجب عليناالقيام به؟”. وليس “ماذا يمكننا أن نفعل؟”. لأن التكنولوجيا قادرة على تغيير الطريقة التي يتواصل بها الناس مع العالم والعيش فيه.، وتجعل الحياة اليومية أكثر ثراءً، وقد تكون بمثابة القوة الدافعة نحو مستقبل أفضل.

وفي معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، ستبرز سامسونغ جهودها الرائدة في الصناعة. وقدرتها على تجاوز صنع منتجات رائعة بتقنيات متقدمة. لإطلاق تجارب جديدة من خلال التكنولوجيا، للارتقاء بحياتنا اليومية والعالم على نطاق أوسع.