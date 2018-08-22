“سامويل جيغو” يرفض اللعب لـ”الجزائر”!

كشف موقع “سبور 24” الروسي، بأن “سامويل جيغو” مُدافع نادي “سبارتاك موسكو”، رفض وبشكل رسمي مُقترح اللعب للمنتخب الوطني الجزائري.

وفقا لذات المصدر، فإن المُتألق منذ بداية الموسم، تلقى إتصالا رسميا من “الفاف”، وقابله بالرفض، لعدم إستعداده لتمثيل “مُحاربي الصحراء”.

وأشارت مصادر أخرى بأن صاحب الـ24 عاما، أوضح لإدارة، خير الدين زطشي، بأنه لايمتلك أي رابط بالجزائر ولايرى نفسه جزائريا.

وتأتي خرجة “جيغو” شبيهة، بالتي قام بها “يوري برشيش”، والذي رفض “الخضر” حتى ولو لم يكسب صفة “دولي” مع إسبانيا.