سامية تبحث عن رجل يقدر المرأة ويحترمها

سامية من العاصمة، لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 42 سنة، ماكثة في البيت، سمراء البشرة وطويلة القامة.

تتمنى الزواج على سنة الله والرسول المختار مع رجل طيب وأمين، يقدر المرأة ويحترمها، يتراوح عمره ما بين 46 و50 سنة.

تقبله أرمل أو مطلقا من دون أولاد، وتفضل أن يكون شريك حياتها عاملا مستقرا ولديه مسكن خاص، من العاصمة أو نواحيها.

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الرقم السري : 131348

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