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سامية طبوش: أغلب الفنانين عايشين بالكراء

بقلم النهار أونلاين
سامية طبوش: أغلب الفنانين عايشين بالكراء
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سامية طبوش: “أغلب الفنانين عايشين بالكراء وماعندهمش الإكتفاء الذاتي”.

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