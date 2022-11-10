قناة النهار سامية طبوش: إستغلال الاطفال من اجل الشهرة يعتبر جــ ـريمة بقلم قناة النهار نشر في 10 نوفمبر 2022 - 23:26 the weekend show شارك غرِّد أرسل 30 0 سامية طبوش: إستغلال الاطفال من اجل الشهرة يعتبر جــ ـريمة رابط دائم : https://nhar.tv/88h2X اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يعود لأرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية قناة النهار 08 نوفمبر مالية: مشروع قانون المالية 2023 .. زيادات في الأجور ولا ضرائب على المواطنين قناة النهار 26 أكتوبر يحيى طبيش: أي طفل مشهور يصنع محتوى خارج أو يفوق سنه فهو طفل مستغل قناة النهار 10 نوفمبر السفير الفرنسي: تأثرت جدا عند إنحناء ماكرون لذكرى 17 أكتوبر قناة النهار 10 نوفمبر وكيل الجمهورية : 7 سنوات سجن و 200 مليون غرامة لشخصين قاما بالمضاربة في الحليب قناة النهار 31 أكتوبر تعرفوا على تاريخ القضية الفلسطينية والحملات الصلـ.يبية على القدس مع مصطفى قرندي قناة النهار 29 أكتوبر التأكيد على ضرورة الصيانة والمراقبة الدورية للحماية من مخـ ـاطر غاز البترول المميع بتيارت قناة النهار 28 أكتوبر "وزير الإتصال :" الحمد الله تجهيزات حديثة متواجدة في قصر المؤتمرات قناة النهار 30 أكتوبر سيارات بأسعار مرتفعة بفعل تلاعب بعض السمامرة بعداد المركبات..النهار تحقق قناة النهار 28 أكتوبر لعمامرة: نعول على مساهمة الجميع في قمة الجزائر لتحقيق الإضافة في العمل المشترك قناة النهار 29 أكتوبر