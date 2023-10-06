قناة النهار سامية طبوش: التوظيف في الجزائر يعتمد على المظهر لهذا السبب بقلم قناة النهار نشر في 06 أكتوبر 2023 - 23:19 the weekend show شارك غرِّد أرسل 32 0 رابط دائم : https://nhar.tv/pdaL0 اقرأ أيضا هذا هو مصير الفقمة التي ظهرت في شاطئ زيامة منصورية قناة النهار 05 أكتوبر بق الفراش.. يثير الهلع بين الفرنسيين قناة النهار 30 سبتمبر شاهد ..وزير التربية يمازح التلاميذ قبل مشاركتهم الدرس الإفتتاحي قناة النهار 19 سبتمبر باتنة : قرى أولاد بشينة بأعالي جبال بلدية أولاد عوف..من الظلمات إلى النور قناة النهار 16 سبتمبر الدرك الوطني يحجز 52800 قرص مهلوس "بريغابالين" بالوادي قناة النهار 30 سبتمبر مستغانم : مشاريع سكانية تحتضر وتنتظر الإفراج قناة النهار 25 سبتمبر طالع هابط: بعد فيضانات فوكة الأخيرة بتيبازة شاهد البريكولاج الذي قامت به السلطات المحلية قناة النهار 24 سبتمبر طالع هابط: شاهد عضو منتخب ببلدية في الجلفة ينتفض بسبب حافلات النقل المدرسي.." قادرين يخدموهم" قناة النهار 01 أكتوبر عنابة : راضية تناشد السلطات العليا التدخل لأجل مساعدتها في إجراء عملية جراحية مستعجلة قناة النهار 02 أكتوبر صريح جدا :هذا هو أكثر شيء يصعب إنتظاره عند الجزائريين قناة النهار 01 أكتوبر