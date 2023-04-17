قناة النهار سامية طبوش: الجمهور لديه الحق في معرفة الحياة الشخصية للفنان بقلم النهار أونلاين نشر في 17 أفريل 2023 - 12:14 شارك غرِّد أرسل 19 0 سامية طبوش: الجمهور لديه الحق في معرفة الحياة الشخصية للفنان وحياتي حكيت عليها ماشي باش ندير BUZZ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4Wfoj برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا نور الدين حيان: بعض الفنانين همهم الوحيد يعمرو جيبوهم ولا يهمهم محتوى العمل قناة النهار 13 أفريل "فرقة إيوال "دارو حالة بالقفز على الحبل وماقدروش يغنوا".. شاهد فقرة "غني إذا قدرت قناة النهار 05 أفريل رمضان vlog / شاربات بوفاريك قناة النهار 10 أفريل "نسيمة جعفر باي: "رانا ننتاقدوا بإحترام وماعندنا مشكل مع أي واحد قناة النهار 09 أفريل ريحة البلاد / اليوم فطرنا عند عقيلة 🥰زوجها بكى من شدّة الحنين للأمّ😢😢إستقبال وفطور على طريقة الملوك قناة النهار 08 أفريل "رجلاوي": أول مرة في حياتي خدمت عمل درامي قناة النهار 07 أفريل أنيسة علي باي تكشف كيف تم إختيارها للعب دور ملاك قناة النهار 05 أفريل بلال نجم مسلسل الدامة: أمنا ريم تاكوشت والفنانة بيونة عونونا بزاف في التمثيل قناة النهار 11 أفريل واش داني/ وهراني خسر في مسابقة حاب يدير "الشونطاج".. أعطيلي 200 ألف نروح 🤑🤣 قناة النهار 03 أفريل سرّ نجاح الفنانة بيونة.. قناة النهار 31 مارس